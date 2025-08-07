مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"سب وقذف".. قرار من خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي تجاه أحد الأشخاص

09:01 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي وقنديل
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي وقنديل
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مع خالد مرتجي 2022
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 13 صورة
    كهربا وخالد مرتجي
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي وإنفانتينو
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي مع إينفانتينو
  • عرض 13 صورة
    خالد مرتجي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

قرر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، التنازل عن القضية التي اتهم خلالها أحد العمال في وقت سابق بالسب والقذف.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، الله سبحانه وتعالي، الذي أمر بالعفو وحرصاً على مستقبل الشاب حسن فكري قررت التنازل عن الدعوى القضائية التي سبق واقمتها ضده".

وأضاف: "أشهد الله أنني لم أكن أنتوي تصعيد الأمر للجهات القضائية، لكنني لم أقبل الإساءة لي ولأسرتي الكريمة، خاصة وأنني أعمل متطوعاً لخدمة الكيان الذي أتشرّف بالانتماء له، فقررت اللجوء إلى القضاء لإيقاف أي تجاوز ضدي".

وتابع: "اخترت طريق التسامح ليس ضعفًا، بل قوةً، أنا أؤمن بأن القيم الإنسانية مثل العفو والصفح هي أساس بناء المجتمعات المتحضرة، لذلك قررت التنازل عن الدعوى القضائية ضد الشاب حسن فكري، داعياً الله أن يكون هذا التنازل سبباً في ابتعاده عن أي تجاوز ضد أي شخص وعفا الله عما سلف".

وكان نيابة الشؤون الإقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أحالت عامل بإحدى شركات البترول إلى المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسب وقذف أمين صندوق الأهلي خالد مرتجي، قبل أن يقرر مرتجي التنازل عن القضية.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد مرتجي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي قضية خالد مرتجي ضد أحد الأشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟