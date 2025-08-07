كتب - يوسف محمد:

قرر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، التنازل عن القضية التي اتهم خلالها أحد العمال في وقت سابق بالسب والقذف.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، الله سبحانه وتعالي، الذي أمر بالعفو وحرصاً على مستقبل الشاب حسن فكري قررت التنازل عن الدعوى القضائية التي سبق واقمتها ضده".

وأضاف: "أشهد الله أنني لم أكن أنتوي تصعيد الأمر للجهات القضائية، لكنني لم أقبل الإساءة لي ولأسرتي الكريمة، خاصة وأنني أعمل متطوعاً لخدمة الكيان الذي أتشرّف بالانتماء له، فقررت اللجوء إلى القضاء لإيقاف أي تجاوز ضدي".

وتابع: "اخترت طريق التسامح ليس ضعفًا، بل قوةً، أنا أؤمن بأن القيم الإنسانية مثل العفو والصفح هي أساس بناء المجتمعات المتحضرة، لذلك قررت التنازل عن الدعوى القضائية ضد الشاب حسن فكري، داعياً الله أن يكون هذا التنازل سبباً في ابتعاده عن أي تجاوز ضد أي شخص وعفا الله عما سلف".

وكان نيابة الشؤون الإقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أحالت عامل بإحدى شركات البترول إلى المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسب وقذف أمين صندوق الأهلي خالد مرتجي، قبل أن يقرر مرتجي التنازل عن القضية.

