القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية، زوجة محمد النني الثانية، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنان في الصور برفقة أبنها داخل أحد الملاعب، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها الهادئة.

وعلقت حنان على الصور قائلة: "أنا وهو والباقي تفاصيل".

ويذكر أن حنان انجبت من محمد النني طفل لم يذكروا اسمه حتى الآن، وذكرت حنان من قبل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أن تم عقد جوازهم في 10 أكتوبر 2024.