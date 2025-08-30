8 صور لزوجة وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق

شاركت ياسمين أمل زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وليد سليمان، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.

وتعد زوجة نجم الأهلي السابق وليد سليمان، من أقل زوجات نجوم كرة القدم، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تشارك متابعيها الكثير من الصور على هذا الموقع.

وفي سياق متصل يتولى نجم الأهلي السابق وليد سليمان حاليا، منصب رئيس قطاع الناشئين في المارد الأحمر.

ويذكر أن نجم النادي الأهلي، كان قد احتفل بحفل زفافه على ياسمين أمل في عام 2015، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية.