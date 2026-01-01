في كرة القدم الحديثة، لم يعد لاعب الارتكاز الدفاعي مجرد عنصر تكميلي يقتصر دوره على قطع الكرات، بل تحول إلى حجر الأساس في بناء اللعب وضبط الإيقاع وصناعة التوازن بين الدفاع والهجوم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أفضل 10 لاعبي ارتكاز دفاعي في العالم وفقاً لتصنيف مجلة FourFourTwo.

1- رايان جرافينبيرخ: لاعب ليفربول الإنجليزي، تحول تحت قيادة آرني سلوت إلى أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم، وتأقلم بشكل لافت في مركز لاعب الوسط الدفاعي، ليصبح عنصراً أساسياً في صفوف الريدز.

2- فيتينيا: لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فترة صعبة مع وولفرهامبتون، أصبح اليوم قائد خط وسط متوج بدوري أبطال أوروبا، يتميز بالسرعة والرشاقة والدقة الفنية، ويتألق في التحكم بإيقاع اللعب وكسر الخطوط بتمريراته.

3- جواو نيفيش: لاعب باريس سان جيرمان، توج بدوري أبطال أوروبا وأصبح من أبرز نجوم باريس سان جيرمان، يفرض سيطرته على الاستحواذ ويتفوق في الضغط العكسي.

4- رودري: لاعب مانشستر سيتي، من أكثر لاعبي الوسط اكتمالاً في العالم ويتميز بدقة التمرير، التحكم في الإيقاع، والتفوق في الالتحامات وهو محور السماوي خلال الفترة الحالية، إذ يجسد هدفه الحاسم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 شخصيته في المباريات الكبرى.

5- جوشوا كيميش: لاعب بايرن ميونخ، استقر كأحد أفضل لاعبي الارتكاز الدفاعي في العالم، لاعب ذكي، ثابت المستوى، وذو جودة فنية عالية، يقود اللعب من العمق تحت قيادة فينسنت كومباني.

6- مويسيس كايسيدو: لاعب تشيلسي، نجح في تبرير قيمته القياسية ليصبح محرك البلوز الأساسي، أصبح أحد قادة الفريق الشاب، ويمنح التوازن والقوة لوسط الملعب إلى جانب إنزو فرنانديز.

7- ساندرو تونالي: لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عاد بقوة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، يشبهه البعض بنسخة حديثة من أندريا بيرلو، إذ ينظم اللعب بلمسة فنية راقية مع إضافة صلابة دفاعية.

8- مارتن زوبيميندي: لاعب ريال سوسيداد الإسباني، لا يعتمد على الاستعراض، لكنه يقدم مستوى ثابت ومميز، ويحافظ على توازن فريقه من العمق.

9- أوريلين تشواميني: لاعب ريال مدريد الإسباني، يجمع بين الصلابة البدنية، الهدوء، والذكاء التكتيكي، كما يعمل كميزان إيقاع ريال مدريد.

10- إدواردو كامافينجا: لاعب ريال مدريد الإسباني، أحد أكثر اللاعبين تنوعاً في العالم، أفضل مستوياته تظهر في مركز الارتكاز الدفاعي، أثبت أنه عنصر لا غنى عنه للملكي والمنتخب الفرنسي.