كتب- وائل توفيق:

حكى مرتضى منصور عن قصة زواجه في برنامج "مفاتيح" الذي قدمه الإعلامي مفيد فوزي على شاشة "دريم2".

قال رئيس نادي الزمالك السابق: "أنا تكعبلت بدري، تجوزت يوم ما تخرجت كان عندي 20 سنة ونصف، هو كعبلة ومش كعبلة، أنا عمي مهندس في ألمانيا مهاجر من سنة 58 معاه جنسية ألمانية، كان متجوز أخت المدام، أنا في 73، سافرت فوت عليهم لو محتاجين حاجة، شفت مراتي وحصل النصيب وتخرجت، والدي قال عجباك، هي من أسرة كويسة".

أما زوجته نجوى الديب صرحت أثناء ظهورها مع مفيد فوزي: "أنا مكنتش أعرفه، هو المفروض عمه يبقى جوز أختي، شافني أعجب بيا، تقدم، كان فيه اعتراض وقتها على إنه لسه مخلصش الدراسة، لكن بابا شاف إنه له مستقبل عظيم".

وسرد منصور تفاصيل حفل الزفاف: "أنا فاكر الزفاف، كان عندي حادثة في اليوم ده، نزلت الحادثة، الفرح معمول في نادي التعمير، كنت أنا وقتها وكيل نيابة في الإسماعيلية، جابوا العروسة من ميت غمر، وأنا في الحادثة بحقق، وتجوزنا في أوضة وصالة في الإسماعيلية، وكأني كنت قاعد في قصر".

وعن أسباب إعجابه بها، قال: "مؤدبة جدا، بنت ناس، تربيتها شبه تربيتي".

وقالت زوجته عن أسباب إعجابها به: "مثقف عالي وطموح، ثقافة عالية في كل حاجة جميع فروع الثقافة، لا يخاف، مقدام على أي شيء صح، كريم وطيب، لكنه عصبي شوية، الصوت العالي مش بيعلى إلا لما يكون فيه حاجة غلط".