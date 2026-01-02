مباريات الأمس
زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة

كتب : مصراوي

01:54 ص 02/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حنين خالد (3)
  • عرض 6 صورة
    حنين خالد (5)
  • عرض 6 صورة
    حنين خالد (6)
  • عرض 6 صورة
    حنين خالد (4)
  • عرض 6 صورة
    حنين خالد (1)

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور ووضعت رمز تعبيري قلب وخرزة زرقاء.

ويذكر أن حنين خالد، تعمل كمذيعة راديو الزمالك "صوت الزمالك"، وعملت في وقت سابق في قناة "الحدث اليوم".

واعتادت حنين على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، مجموعة من الصور الخاصة بها باستمرار، هو ما جعلها من أبرز زوجات نجوم كرة القدم داخل مصر.

حنين خالد زوجة محمد عواد محمد عواد وزوجته نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك

