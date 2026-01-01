"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025

وفيات مأساوية وتألق.. 12 لاعبًا لم تنساهم جماهير أنديتهم

"في وجود هنادي مهنا".. شيكابالا يحتفل بالكريسماس مع زوجته

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها طارق مصطفى يصدم الزمالك، وثروة صلاح في 2025.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة

أعلن نادي الزمالك قرارًا جديدًا بشأن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة الجارية وتستمر حتى 18 يناير المقبل. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. طارق مصطفى يصدم الزمالك ويبرأ جون إدوارد

كشف مصدر مطّلع حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق، خلفًا لأحمد عبدالرؤوف، والشروط المنسوبة له. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ملكة جمال الكون".. 9 صور لزوجة محمد عواد تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق

احتفلت حنين خالد زوجة حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد، بالسنة الجديدة 2026، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"قبل مباراة بنين".. كم يحصد منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا؟

أسدل الستار أمس الأربعاء الموافق 31 يناير ديسمبر الماضي، على مباريات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

احتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، بقدوم العام الجديد، رفقة أسرته ومجموعة من أصدقائه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تحقيق ثروة كبيرة منذ بدء رحلة احترافه بالملاعب الأوروبية خاصة بعد تجديد عقده الجديد مع نادي ليفربول، لترتفع مكاسبه بشكل لافت خلال الأشهر الثمانية الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من غيرك ولا حاجة".. رسالة رومانسية من زوجة مروان عطية بمناسبة الكريسماس

احتفلت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بالعام الميلادي الجديد، برسالة رومانسية لزوجها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أفضل من أهداف صلاح".. مجدي عبد الغني يتحدث عن هدفه في كأس العالم

أكد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، أن هدفه في كأس العالم لا يزال راسخًا في أذهان الجماهير المصرية، معتبراً أنه أفضل من أهداف محمد صلاح في المونديال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الموت يفجع نجم منتخب مصر قبل مواجهة بنين في كأس الأمم الأفريقية

تلقي محمد شحاته نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، صدمة كبيرة قبل مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.