وجهت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، رسالة إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن مرضها.

وكتبت صقر عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا جدا لأي حد سأل عن حالتي الصحية، كتر الف خيركم".

وأضافت: "بس بلاش والنبي ندخل في تفاصيل لأني مبحبش أتكلم عن مرضي كتير، انا بس نزلتلكم الخبر علشان تدعولي".

وفي سياق متصل، يغيب مروان عطية عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب خضوعه لعملية جراحية "الفتاق"، مما أبعده عن مباريات الفريق الماضية.

