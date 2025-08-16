مباريات الأمس
"بلاش والنبي".. زوجة مروان عطية تصاب بوعكة صحية وتوجه رسالة لجمهورها

05:08 ص السبت 16 أغسطس 2025
وجهت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، رسالة إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن مرضها.

وكتبت صقر عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا جدا لأي حد سأل عن حالتي الصحية، كتر الف خيركم".

وأضافت: "بس بلاش والنبي ندخل في تفاصيل لأني مبحبش أتكلم عن مرضي كتير، انا بس نزلتلكم الخبر علشان تدعولي".

وفي سياق متصل، يغيب مروان عطية عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب خضوعه لعملية جراحية "الفتاق"، مما أبعده عن مباريات الفريق الماضية.

أقرأ أيضًا:
موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو

"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

