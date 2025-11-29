مباريات الأمس
 ستوري نجوم كرة القدم.. طارق حامد وعمر جابر يدعمان رمضان صبحي.. و عقد قران لاعب الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

01:13 ص 29/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي والجيش الملكي الليبي
  • عرض 15 صورة
    طارق حامد وعبدالله السعيد
  • عرض 15 صورة
    زيزو خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 15 صورة
    عقد قران أحمد حمدي بحضور محمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    طارق حامد يدعم رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    عقد قران أحمد حمدي
  • عرض 15 صورة
    عقد قران لاعب الزمالك أحمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    عمر جابر يدعم رمضان صبحي في أزمته
  • عرض 15 صورة
    عمر جابر يهنيء مصطفى محمد بعيد ميلاده
  • عرض 15 صورة
    محمد النني يغادر إلى قطر رفقة بعثة منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب
  • عرض 15 صورة
    محمد عواد يستمتع بالأجواء في جنوب أفريقيا مع بعثة الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
  • عرض 15 صورة
    محمد عواد يُهنيء مصطفى محمد بعيد ميلاده
  • عرض 15 صورة
    عقد قران أحمد حمدي لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    زيزو

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعب الزمالك السابق طارق حامد والحالي عمر جابر صوراً لدعم رمضان صبحي في أزمته الحالية بعدما تم صدور قرار بإيقافه رياضيًا 4 سنوات بسبب أزمة عينة المنشطات الخاصة به بجانب حبسه على ذمة قضية تزوير في أحد المعاهد، على أن يتم الحكم في الجلسة يوم 30 ديسمبر المقبل.

ونشر طارق حامد صورة أخرى يُهنيء بها صديق له وبجانبه عبدالله السعيد نجم الزمالك الحالي، فيما شارك محمد النني الصورة الرسمية لمغادرة بعثة منتخب مصر الثاني إلى قطر للمشاركة في كأس العرب.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي صورة له من مشاركته بعمليات الإحماء قبل خوض مباراة الجيش الملكي المغربي، فيما شارك زميله أحمد سيد "زيزو" صورًا له من مباراة الجيش الملكي، كما شارك عواد متابعيه جانب من استمتاعه بالطبيعة في جنوب أفريقيا ضمن تواجده بمعسكر الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية كما نشر أحمد حمدي لاعب الزمالك صورًا من احتفاله بعقد قرانه على لاعبة فريق السيدات لكرة القدم شهد مكرم.

