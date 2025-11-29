أول تعليق من مدرب الجيش المغربي على التعادل مع الأهلي

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعب الزمالك السابق طارق حامد والحالي عمر جابر صوراً لدعم رمضان صبحي في أزمته الحالية بعدما تم صدور قرار بإيقافه رياضيًا 4 سنوات بسبب أزمة عينة المنشطات الخاصة به بجانب حبسه على ذمة قضية تزوير في أحد المعاهد، على أن يتم الحكم في الجلسة يوم 30 ديسمبر المقبل.

ونشر طارق حامد صورة أخرى يُهنيء بها صديق له وبجانبه عبدالله السعيد نجم الزمالك الحالي، فيما شارك محمد النني الصورة الرسمية لمغادرة بعثة منتخب مصر الثاني إلى قطر للمشاركة في كأس العرب.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي صورة له من مشاركته بعمليات الإحماء قبل خوض مباراة الجيش الملكي المغربي، فيما شارك زميله أحمد سيد "زيزو" صورًا له من مباراة الجيش الملكي، كما شارك عواد متابعيه جانب من استمتاعه بالطبيعة في جنوب أفريقيا ضمن تواجده بمعسكر الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية كما نشر أحمد حمدي لاعب الزمالك صورًا من احتفاله بعقد قرانه على لاعبة فريق السيدات لكرة القدم شهد مكرم.

اقرأ أيضًا:

فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

"سكينة معجون".. 10 صور لأحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي