وجه جمهور ليفربول انتقادات حادة للمدرب والاعبين بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام نوتينجهام فورست بثلاثية في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تفاعل جمهور ليفربول مع الهزيمة بثلاثية من نوتنجهام فورست

هزيمة ليفربول بثلاثية، فجرت قلق المشجعين بعد مواصلة النتائج السلبية التي يمر بها الفريق هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الـ 11 بجدول الترتيب.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز ردود فعل مشجعي ليفربول بعد الخسارة بثلاثيى من نوتينجهام كالتالي:

كتب رواد التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "أقيلو أرني سلوت"

بينما ناشد مشجع اخر: "أعيدوا يورجن كلوب لتدريب الفريق مرة أخري".

وقال مشجع: "لم يعد من الممتع مشاهدة ليفربول يخسر، أنهم مجرد هراء"

وطالب مشجع أخر بدعم الفريق وكتب: "نداء إلي جميع مشجعي ليفربول، ادعموا الفريق، ادعموا مدربكم، هذا ضروري".

وعلل آخر النتائج السلبية للفريق بوفاة جوتا وكتب: "من الواضح أن ليفربول متأثر نفسيًا بوفاة جوتا".

وكتب آخر: "لدي أرني سلوت وقت محدود لإثبات انه لا يزال مناسبًا لليفربول".