خلق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية في الشارع الرياضي المصري، بعد حديثه عن غضبه من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان نجم الأهلي السابق، قال في تصريحات خلال ظهوره في بودكاست "جول كاست": "لم أقابل رئيس الأهلي محمود الخطيب منذ وقت طويل".

وأضاف مختار: "الخطيب حينما كلفني بمهمة إدارة نادي دلفي الذي يرعاه النادي الأهلي بدوري الدرجة الثانية، جعل مختار مختار رئيس لجنة التخطيط هو من يبلغني بالقرار والأمر نفسه عند اتخاذ قرار رحيلي".

وأضاف: "لا يوجد خلاف شخصي مع محمود الخطيب، لكنني حزين بسبب عدم تواصله معي، ولا أعلم سر تجاهله لي، على الرغم من عدم وجود أي خلافات بيننا من قبل".

علاقة الخطيب وربيع ياسين

والعلاقة بين محمود الخطيب وربيع ياسين، تمتد إلى سنوات كثيرة، حيث أن الثنائي تزاملا معا خلال فترة ممارسة الثنائي كرة القدم، لمدة 9 سنوات.

ولعب الخطيب بجانب ربيع ياسين لمدة 9 سنوات، حيث تشاركا الملعب سويا خلال الفترة من 1979 حتى اعتزال الخطيب عام 1988.

وعلى الرغم من تصريحات ياسين الأخيرة والتي اعتبارها البعض هجوما ضد محمود الخطيب، إلا أنه كان حريص دائما على الإشادة بالخطيب في أي لقاءات تليفزيونية يقوم بها.

وقال ياسين في تصريح سابق له، عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا متواجد باستمرار داخل النادي الأهلي، والخطيب بمثابة الأخ والصديق بالنسبة لي".

وفي لقاء تليفزيوني آخر، قال ربيع ياسين: "الخطيب أسطورة حقيقة للنادي الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك شعبية كبيرة لأنه إنسان قبل ما يكون لاعب كبير وموهوب ويتمتع بأخلاق عالية فهو شخص لن يتكرر".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، كلف في سبتمبر من العام الماضي 2024، ربيع ياسين عمرو أديب بتولي مهمة القيادة الفنية لفريق دلفي، الذي يرعاه الأهلي وينشط في دوري القسم الثاني.

وعقب فشل ربيع في قيادة دلفي للتأهل إلى دوري المحترفين المصري، تم توجيه الشكر إليه في يونيو من العام الجاري 2025.

