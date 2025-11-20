بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

غابت زوجة الحارس المغربي ياسين بونو، عن حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية، الذي أقيم أمس الأربعاء بمدينة الرباط المغربية وسط الكثير من التساؤلات.

وحصد حارس المرمى المغربي أمس، جائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية لعام 2025، التي تسلمها من الثنائي عصام الحضري حارس مرمى مصر السابق، كاميني أسطورة حراسة المرمى في الكاميرون.

وزوجة ياسين بونو تدعى إيمان خلاد، وتبلغ من العمر 33 عاما فهى من مواليد عام 1992 بمدينة سلطات المغربية، وتعرف بحبها الشديد للموضة.

وتحرص دائما إيمان خلاد، على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور، لأحدث الإطلالات الخاصة بالموضة، كما أنها لا تظهر كثيرا رفقة بونو في المناسبات المختلفة.

وأنجبت زوجة ياسين بونو في عام 2020 مولودها الأول، الذي أسماها زوجها بونو إسحاق.

