مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

قليلة الظهور .. 10 صور وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب

كتب : مصراوي

04:27 ص 20/11/2025 تعديل في 21/11/2025
غابت زوجة الحارس المغربي ياسين بونو، عن حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية، الذي أقيم أمس الأربعاء بمدينة الرباط المغربية وسط الكثير من التساؤلات.

وحصد حارس المرمى المغربي أمس، جائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية لعام 2025، التي تسلمها من الثنائي عصام الحضري حارس مرمى مصر السابق، كاميني أسطورة حراسة المرمى في الكاميرون.

وزوجة ياسين بونو تدعى إيمان خلاد، وتبلغ من العمر 33 عاما فهى من مواليد عام 1992 بمدينة سلطات المغربية، وتعرف بحبها الشديد للموضة.

وتحرص دائما إيمان خلاد، على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور، لأحدث الإطلالات الخاصة بالموضة، كما أنها لا تظهر كثيرا رفقة بونو في المناسبات المختلفة.

وأنجبت زوجة ياسين بونو في عام 2020 مولودها الأول، الذي أسماها زوجها بونو إسحاق.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة ياسين بونو ياسين بونو ياسين بونو وزوجته

