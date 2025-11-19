مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

"الثنائي الأعظم".. البيت الأبيض يحتفي بزيارة رونالدو للرئيس الأمريكي ترامب

كتب - يوسف محمد:

06:32 م 19/11/2025
    رونالدو وترامب (1)
    رونالدو وترامب (4)
    رونالدو وترامب (6)
    رونالدو وترامب (3)
    رونالدو وترامب (2)

احتفى الحساب الرسمي للبيت الأبيض، بزيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض صباح اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض، على موقع التغريدات "X" تويتر سابق، مقطع فيديو لرونالدو رفقة ترامب وكتب: "الثنائي الأعظم على الإطلاق".

وكان رونالدو حضر رفقة صديقته جورجينا، العشاء الذي نظمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، على هامش استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولم يحضر مأدبة العشاء الذي أقامها الرئيس الأمريكي ترامب على شرف استقبال ولي العهد السعودي، رونالدو فقط، بل تواجد أيضًا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

أرقام رونالدو مع النصر

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي، منذ يناير من عام 2023، حيث انتقل إلى الفريق السعودي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي.

وشارك صاحب ال40 عاما رفقة فريق النصر السعودي، منذ الانضمام إليه في 116 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 103 هدفا وتقديم 21 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي شارك رونالدو رفقة النصر، في 11 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين.

