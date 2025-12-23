مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على زيمبابوي؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

04:50 ص 23/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    كوميك (3) (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (1) (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (12) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (11) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (15) (1)
  • عرض 17 صورة
    كوميك (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمس الإثنين، على حساب نظيره زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما استمر منتخب زيمبابوي في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، مع فوز الفراعنة على حساب زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب زيمبابوي في أمم أفريقيا، بمطالعة الألبوم أعلاه:

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:
أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم أفريقيا 2025

رقص وغناء لاعبي أنجولا قبل مباراة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وزيمبابوي كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقيا بطولة أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله