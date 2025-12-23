أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمس الإثنين، على حساب نظيره زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما استمر منتخب زيمبابوي في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، مع فوز الفراعنة على حساب زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب زيمبابوي في أمم أفريقيا، بمطالعة الألبوم أعلاه:

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم أفريقيا 2025



رقص وغناء لاعبي أنجولا قبل مباراة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا