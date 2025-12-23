أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة النني الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها محمد النني وابنهما.

زوجة النني الثانية تنشر صورة رومانسية لهما مع ابنهما

وظهرت حنان زوجة النني في صورة ممتلئة بالحنان والرومانسية والدفء الأسري الذي تجمعهما.

وعلقت حنان على الصورة قائلا: اللهم اكفِهما شر الإنس والجن، واصرف عنهما البلاء والمرض والهمّ والحزن، واجعل حولهما سياجًا من نورك، وألبسهما لباس العافية والسلامة.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.