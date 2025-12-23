مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

زوجة النني تنشر صورة رومانسية لهما مع ابنهما وتعلق:" اكفِهما شر الإنس والجن"

كتب : مصراوي

03:50 ص 23/12/2025
القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة النني الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها محمد النني وابنهما.

زوجة النني الثانية تنشر صورة رومانسية لهما مع ابنهما

وظهرت حنان زوجة النني في صورة ممتلئة بالحنان والرومانسية والدفء الأسري الذي تجمعهما.

وعلقت حنان على الصورة قائلا: اللهم اكفِهما شر الإنس والجن، واصرف عنهما البلاء والمرض والهمّ والحزن، واجعل حولهما سياجًا من نورك، وألبسهما لباس العافية والسلامة.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.

زوجة النني الثانية النني مع زوجته الثانية ابن النني حنان زوجة النني انستجرام زوجة النني محمد النني المغرب

أخبار كأس الأمم الأفريقية

