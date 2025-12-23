8 صور لمحمود بنتايك بالزي المغربية مع زوجته في حفل الزفاف

القاهرة – مصراوي

نشر محمود بنتايك، لاعب نادي الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من حفل زفافه.

وظهر بنتايك في الصور برفقة زوجته سندس أحمد سليمان، ابنة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث احتفلا بزفافهما وسط أجواء من البهجة والفرح، وبحضور الأهل والأصدقاء.

كما ظهر لاعب الزمالك مرتديا الزي المغربي التقليدي خلال حفل الزفاف، بعد ظهوره في البداية بالبدلة السمراء المعتادة في مثل هذه المناسبات، وشاركه عدد من أصدقائه وأفراد عائلته القادمين من المغرب ارتداء الزي المغربي.

وكان محمود بنتايك قد تزوج من سندس أحمد سليمان، ابنة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان، يوم الأحد الماضي.