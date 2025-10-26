يحتفل اليوم، الأحد، إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده السبعين، إذ وُلد في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر عام 1955 بمدينة السويس، ليصبح أحد أبرز الحراس الذين مرّوا على تاريخ الكرة المصرية والعربية.

ارتبط اسم إكرامي بتاريخ طويل من التألق في السبعينات والثمانينات، بعدما فرض نفسه حارسًا أسطوريًا في صفوف الأهلي، ونجح في أن يكون أحد أعمدة الفريق الأساسية لسنوات طويلة.

خلال مسيرته المليئة بالإنجازات، توّج إكرامي مع الأهلي بـ 10 ألقاب في الدوري العام و5 بطولات لكأس مصر، إلى جانب 3 ألقاب لبطولة أبطال الكؤوس الأفريقية، وبطولة واحدة لدوري أبطال أفريقيا.

كما مثّل منتخب مصر في نحو 50 مباراة دولية، وحقق كأس فلسطين عام 1975، وساهم في تأهل الفراعنة إلى الأولمبياد عامي 1980 و1984.

بعيدًا عن الملاعب، عرف الجمهور إكرامي أيضًا من خلال تجاربه الفنية، حيث شارك في عدد من الأفلام السينمائية، من أبرزها: يارب ولد , مرسي فوق مرسي تحت، رجل فقد عقله، وإحنا بتوع الإسعاف, ليجمع بين الموهبة الرياضية والحضور الفني في تجربة نادرة بين نجوم الكرة.

وعلى الصعيد الأسري، يُعد إكرامي الأب لثلاثة أبناء هم: شريف إكرامي الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر، وأحمد إكرامي الذي رحل عن عالمنا عام 2006، وحبيبة إكرامي زوجة نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق رمضان صبحي.

