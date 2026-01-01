إعلان

ليلة رأس السنة.. إسقاط 5 مسيرات أوكرانية انطلقت نحو موسكو

كتب : مصراوي

04:42 ص 01/01/2026

مسيرة أوكرانية

وكالات

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو ليلة رأس السنة.

وأضاف سوبيانين، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أن فرقا متخصصة تفحص شظايا المسيرات في المواقع التي سقطت فيها.

ولم يشر سوبيانين إلى وقوع إصابات أو أضرار، وفقا للغد.

وتم فرض قيود على مطار دوموديدوفو في موسكو لبعض الوقت. كما خضعت مطارات أخرى في جنوب ووسط روسيا لقيود مؤقتة.

إسقاط 5 مسيرات أوكرانية مسيرات أوكرانية أوكرانيا روسيا

