الاتحاد الأوروبي يرفض اتهام روسيا أوكرانيا بالهجوم على مقر بوتين



وكالات

رفض مسؤولون في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ما قالته موسكو حول استهداف كييف مقر إقامة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع، وهي الواقعة التي تهدد بتعطيل مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود الشمالية بعشرات الطائرات المسيرة، مضيفا أن موسكو ستراجع موقفها في المفاوضات نتيجة لذلك.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة خلصوا إلى أن أوكرانيا لم تستهدف بوتين أو أحد مقرات إقامته.

وذكرت الصحيفة، أن الاستنتاج مدعوم بتقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي لم يرصد أي محاولة لاستهداف بوتين أو أحد مقرات إقامته.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من متحدث باسم وكالة المخابرات، وفقا للغد.

في البداية، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع ما قالته روسيا، إذ قال للصحفيين الإثنين، إن بوتين أبلغه بالواقعة المزعومة وإنه غاضب جدا بشأن ما حدث.

لكن بحلول يوم الأربعاء، بدا أكثر تشككا إذ نشر على وسائل التواصل الاجتماعي افتتاحية لصحيفة نيويورك بوست تتهم روسيا بعرقلة السلام في أوكرانيا.

ونفت أوكرانيا بدورها تنفيذ مثل هذا الهجوم، ووصفت هذا الادعاء بأنه حملة تضليل روسية تهدف إلى إحداث خلاف بين كييف وواشنطن بعد اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصفه الجانبان بأنه ودي ومثمر.

من ناحيتها، وصفت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتهامات روسيا بأنها "تشتيت متعمد".

كتبت على موقع إكس: "ينبغي عدم قبول ادعاءات لا أساس لها من الصحة من المعتدي الذي يستهدف البنية التحتية والمدنيين في أوكرانيا بشكل عشوائي منذ بداية الحرب".

قال كورت فولكر السفير الأميركي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، الذي شغل منصب الممثل الخاص في المفاوضات الأوكرانية خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إنه "لا يوجد دليل" على أن بوتين يسعى إلى السلام ويريد لأوكرانيا النجاح، كما أكد ترامب قبل أيام بعد حديثه مع الزعيم الروسي، مضيفا: "كل الأدلة تشير إلى عكس ذلك".

ولم ترد السفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم يستجب البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقبل أن يوجه لافروف اتهامه الإثنين، قال حاكم نوفجورود ألكسندر درونوف، إن الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة أسقطت مسيرات أوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية روايات متضاربة حول الهجمات الأوكرانية المزعومة.

قالت الوزارة في بيان نُشر في وقت متأخر من يوم الأحد، إنه تم اعتراض 89 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى أطلقتها أوكرانيا على أنحاء مختلفة في روسيا بين الساعة السابعة صباحا في اليوم السابق والحادية عشرة مساء ذلك اليوم.

وأضافت أن من بين هذه الطائرات 18 طائرة تم إسقاطها فوق منطقة نوفجورود، دون أن تذكر أن أيا منها حاول استهداف مقر إقامة بوتين هناك.

وبعد ظهر الإثنين، أصدرت الوزارة بيانا ثانيا قالت فيه: إن دفاعاتها الجوية اعترضت 91 مسيرة جميعها كانت متجهة إلى مقر إقامة بوتين، بما في ذلك 41 طائرة أسقطت فوق نوفجورود بين يومي السبت والأحد.