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فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر

كتب : هند عواد

05:17 م 06/06/2026
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    إيجور تياجو مهاجم البرازيل أمام مصر (3)
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    إيجور تياجو مهاجم البرازيل أمام مصر (1)
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    إيجور تياجو مهاجم البرازيل أمام مصر (5)

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تشهد تشكيله البرازيل أمام منتخب مصر، في المبارة الودية التي تجمع بينهما، في الواحدة صباح غدا الأحد، ظهور وجه جديد، وهو إيجور تياجو لاعب برينتفورد.

ويجري أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، 4 تغييرات على تشكيلته مقارنة بالمباراة الوديةالسابقة، فيدفع بماركينيوس حل محل بريمر دوجلاس سانتوس بدلا من أليكس ساندرو، وفي الهجوم يدفع باكيتا وإيجور تياجو في الهجوم، ليحلا محل لويز هنريكي وماتيوس.

قصة إنسانية حول مهاجم البرازيل أمام مصر

عانى إيجور تياجو في بداية مسيرته، ففقد مهاجم برينتفورد والده في سن الثالثة عشرة، وعمل مساعدًا لبنّاء، لمساعدة والدته، وعرض عليه اللعب لمنتخب بلغاريا، لكنه رفض، مفضلا السامبا.

وفي مارس الماضي، منح كارلو أنشيلوتي إيجور تياجو الفرصة التي تمناها، باستدعاءه لقائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026.

وتدرج إيجور في صفوف الناشئين بنادي كروزيرو البرازيلي، حيث خطا خطواته الأولى كلاعب محترف، ووصل إيجور إلى أوروبا ليلعب لأندية أصغر، قبل إنجلترا، إذ لعب في بلغاريا وبلجيكا.

وساهم إيجور تياجو في تسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

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إيجور تياجو البرازيل مصر كأس العالم 2026

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