قائد بلجيكا يتحدث قبل مواجهة مصر: "نحلم بالوصول لنهائي المونديال"

أعرب يوري تيليمانس، قائد منتخب بلجيكا، عن طموحات كبيرة يملكها فريقه قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في الذهاب بعيدًا في البطولة والسعي نحو الوصول إلى المباراة النهائية.

وجاءت بلجيكا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، ضمن النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في البطولة بمواجهة قوية أمام نظيره البلجيكي يوم الإثنين المقبل، في اختبار مبكر لكلا المنتخبين.

وأوضح تيليمانس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن المنتخب البلجيكي لا يزال بحاجة إلى بعض اللمسات الأخيرة قبل بداية مشواره في المونديال، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل.

وأضاف أن روح الفريق والتركيز العالي سيكونان السلاح الأهم في البطولة، مؤكدًا أن الأداء في الوديات الأخيرة يعكس جاهزية جيدة قبل انطلاق المنافسات.

وكان المنتخب البلجيكي قد اختتم استعداداته بفوز كبير على تونس بنتيجة 5-0، في آخر مبارياته الودية قبل المونديال.