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محمد صلاح يتحدث عن طموح المنتخب بالمونديال: "سنقدم كل ما لدينا"

كتب : محمد عبد الهادي

08:19 م 08/06/2026
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
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    محمد صلاح مع أنشيلوتي
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
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    محمد صلاح مع ماركينيوس
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع إيدرسون
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع أنشيلوتي
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع أنشيلوتي
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع أليسون بيكر
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
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    محمد صلاح مع أليسون بيكر
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    محمد صلاح مع رافيينا

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تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في المجموعة السابعة بالمونديال رفقة كل من إيران، نيوزيلندا، بلجيكا.

تصرحيات محمد صلاح عن كأس العالم 2026

قال محمد صلاح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا: "نحتاج للتركيز على معسكرنا والتدريب بقوة قبل مباريات البطولة".

وعن مجموعة منتخب مصر في المونديال، أكد محمد صلاح أن المجموعة صعبة، وكل الفرق تملك الفرصة.

وأتم تصريحاته قائلًا: "سنقدم كل ما لدينا في كأس العالم، نرغب أن تكون الجماهير فخورة بنا، وأتمنى أن نذهب بعيدًا في البطولة".

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محمد صلاح كأس العالم 2026 منتخب مصر

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