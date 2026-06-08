محمد صلاح يتحدث عن طموح المنتخب بالمونديال: "سنقدم كل ما لدينا"

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"بعد رحيله عن ليفربول".. مفوض الدوري الأمريكي يتحدث عن إمكانية ضم محمد صلاح

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في المجموعة السابعة بالمونديال رفقة كل من إيران، نيوزيلندا، بلجيكا.

تصرحيات محمد صلاح عن كأس العالم 2026

قال محمد صلاح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا: "نحتاج للتركيز على معسكرنا والتدريب بقوة قبل مباريات البطولة".

وعن مجموعة منتخب مصر في المونديال، أكد محمد صلاح أن المجموعة صعبة، وكل الفرق تملك الفرصة.

وأتم تصريحاته قائلًا: "سنقدم كل ما لدينا في كأس العالم، نرغب أن تكون الجماهير فخورة بنا، وأتمنى أن نذهب بعيدًا في البطولة".

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