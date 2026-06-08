كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تطورات الحالة الصحية للنجم البرازيلي نيمار، قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات كأس العالم 2026.

ويعاني النجم البرازيلي نيمار من إصابة عضلية، تسببت في إبعاده عن المشاركة في مباراة البرازيل الودية أمام منتخب مصر وديا.

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

الكشف عن تفاصيل إصابة نيمار

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم البرازيلي في الأيام الماضية، أثبتت تحسن الحالة الصحية للاعب بشكل كبير.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه، أن نيمار سيخضع لبرنامج طبي للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "المغرب، هايتي وإسكتلندا".

ويستهل منتخب البرازيل مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره المغربي، يوم 14 يونيو في تمام الساعة الواحدة صباحا.