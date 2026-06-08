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"بعد رحيله عن ليفربول".. مفوض الدوري الأمريكي يتحدث عن إمكانية ضم محمد صلاح

كتب : يوسف محمد

09:09 م 08/06/2026
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
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    محمد صلاح مع نجوم البرازيل

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أكد مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر، على وجود اهتمام من قبل مسؤولي الدوري الأمريكي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد صلاح أعلن مع نهاية الموسم الماضي، رحيله عن ليفربول بشكل رسمي، دون تحديد وجهته المقبلة.

تصريحات جاربر عن التعاقد مع محمد صلاح

وقال جاربر في تصريحات عبر شبكة "رويترز": "الدوري الأمريكي سيكون لديه اهتمام كبير بالتعاقد مع محمد صلاح خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "سيتم التعاقد فورا مع صلاح إذا سنحت الفترة، خاصة بعد رحيله عن الريدز عقب 9 سنوات قضاها داخل صفوف الفريق".

واختتم جاربر تصريحاته: "سنرى ما ستسفر عنه المناقشات في الفترة المقبلة، لكننا نرغب في التعاقد مع صلاح بقوة".

محمد صلاح رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح حاليا رفقة بعثة المنتخب المصري، في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

عدد أهداف محمد صلاح في كأس العالم 2026

ويمتلك محمد صلاح هدفين في كأس العالم 2026، سجلهما في نسخة البطولة عام 2018، في مرمى كلا من: "روسيا والسعودية".

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محمد صلاح الدوري الأمريكي منتخب مصر ليفربول

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