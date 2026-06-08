حرص النجم الدنماركي كريستيان إريكسن على طمأنت جماهير الكرة حول العالم، على صحته بعد الأزمة الصحية، التي تعرض لها اللاعب أمس خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده الودية أمام أوكرانيا.

وكان إريكسن سقط على أرضية الملعب بشكل مفاجئ، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمس أمام أوكرانيا، في لقطة أعادت للأذهان ما تعرض له اللاعب في عام 2021. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إريكسن يطمئن الجماهير بعد أزمته الصحية أمام أوكرانيا

وكتب إريكسن عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام: "أنا بخير وأتواجد حاليا رفقة عائلتي في المنزل، النبضة الكهربائية المفاجئة التي وجهها جهاز تنظيم نبضات القلب المزروع في صدري كان لها أثر كبير وصعب علي وعلى عائلتي".

وأضاف: "أريد طمأنة الجميع، هذا الموقف كان مختلفًا تمامًا عما حدث في عام 2021، لكنني الأن في حالة جيدة وبدأت رحلة التعافي، أنا ممتن للجميع بسبب الدعم والمساندة التي تلقيتها، وكذلك للأطباء الذين اهتموا بي طوال السنوات الماضية".

واختتم إريكسن تصريحاته: "الجهاز المزروع لي، قام بحمايتي في الوقت الذي كنت في حاجة إليه، وأركز في الوقت الحالي على التعافي وقضاء وقت جيد مع عائلتي".

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