مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

خليفة سلوت.. إيراولا ينتظر توقيع العقود النهائية لتدريب ليفربول

كتب : يوسف محمد

01:58 م 02/06/2026 تعديل في 02:19 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أندوني إيراولا (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    أندوني إيراولا (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    أندوني إيراولا (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (2)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (3)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (4)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقترب نادي ليفربول من إنهاء اتفاقه مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدير الفني السابق أرني سلوت.

وكان ليفربول أعلن منذ عدة أيام، رحيل المدرب الهولندي أرني سلوت عن تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

إيراولا بديلا لأرني سلوت في نادي ليفربول

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، أن نادي ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق مع إندوني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح رومانو، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير خلال الـ48 ساعة الماضية بين إدارة الريدز وإيرولا ويتبقى فقط توقيع العقود.

وأعلن فريق بورنموث الإنجليزي قبل أيام قليلة، رحيل إيراولا عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام إيراولا مع بورنموث

وتولى إيرولا القيادة الفنية لفريق بورنموث الإنجليزي، لمدة 3 سنوات، منذ يوليو من عام 2023 قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي 2025-2026.

وقاد إيرولا بورنموث في 127 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 48 مباراة، تلقى الهزيمة في 41 مباراة وحضر التعادل في 38 مباراة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يحدد سعر شكوبانزا.. ولا يمانع في رحيله لحل الأزمة المالية

فينيسيوس يتفوق على الفراعنة.. القيمة السوقية لمصر والبرازيل قبل ودية الأحد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أندوني إيراولا ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
الأزهر

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
خليفة سلوت.. إيراولا ينتظر توقيع العقود النهائية لتدريب ليفربول
رياضة عربية وعالمية

خليفة سلوت.. إيراولا ينتظر توقيع العقود النهائية لتدريب ليفربول

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة

تفاصيل إهانة ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون وإسرائيل تدفع ثمن كراهية الجميع
مصراوى TV

تفاصيل إهانة ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون وإسرائيل تدفع ثمن كراهية الجميع
وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية
نصائح طبية

وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة