اقترب نادي ليفربول من إنهاء اتفاقه مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدير الفني السابق أرني سلوت.

وكان ليفربول أعلن منذ عدة أيام، رحيل المدرب الهولندي أرني سلوت عن تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

إيراولا بديلا لأرني سلوت في نادي ليفربول

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، أن نادي ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق مع إندوني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح رومانو، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير خلال الـ48 ساعة الماضية بين إدارة الريدز وإيرولا ويتبقى فقط توقيع العقود.

وأعلن فريق بورنموث الإنجليزي قبل أيام قليلة، رحيل إيراولا عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام إيراولا مع بورنموث

وتولى إيرولا القيادة الفنية لفريق بورنموث الإنجليزي، لمدة 3 سنوات، منذ يوليو من عام 2023 قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي 2025-2026.

وقاد إيرولا بورنموث في 127 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 48 مباراة، تلقى الهزيمة في 41 مباراة وحضر التعادل في 38 مباراة.

