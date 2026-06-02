كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام سيدة بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل محلها بأسلوب المغافلة في محافظة كفر الشيخ.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان الثلاثاء، إن الفحص أظهر أنه في 11 مايو الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول كفر الشيخ بلاغًا من القائمة على النشر، أفادت فيه بتعرضها لسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل محلها الكائن بدائرة القسم.

ضبط المتهمتين بسرقة مصوغات ذهبية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية، وتقيم بمحافظة أسيوط. وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلتها، وهي ربة منزل ولها معلومات جنائية أيضًا، وتمكنت القوات من ضبطها. وأرشدت المتهمتان عن المشغولات الذهبية المستولى عليها، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

