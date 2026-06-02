مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

اتحاد الكرة يحتفي بإنجاز منتخب مصر تحت 17 عاماً‎

كتب : نهي خورشيد

01:11 ص 02/06/2026 تعديل في 01:29 ص
    منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم إفريقيا (3)
    منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم إفريقيا (5)
    منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم إفريقيا (4)
    منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم إفريقيا
    منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم إفريقيا (7)
    منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم إفريقيا (6)

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لمنتخب الناشئين تحت 17 عاماً، بعد نجاحه في التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث.

‎ونشر الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:" البرونزية مصرية، منتخبنا يحقق المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً بعد الفوز على نظيره المغربي 2-0”.

وأضاف الاتحاد: "الفراعنة يكتبون التاريخ في الأراضي المغربية، أول ميدالية مصرية في البطولة منذ 29 سنة، ثاني أفضل إنجاز في تاريخ هذه المرحلة السنية بعد ذهبية 1997".

تفاصيل تتويج منتخب مصر بالبرونزية ‎

وتقدم محمد السيد بالهدف الأول في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى سكنت الشباك مباشرة، قبل أن يضيف أحمد بشير الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليحسم الفراعنة اللقاء بهدفين دون رد.

‎وبهذا الفوز، أنهى منتخب مصر مشواره في البطولة متوجاً بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

منتخب مصر للناشئين اتحاد الكرة المصري برونزية أمم إفريقيا

