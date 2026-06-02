توفيت الفنانة سهام جلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.

ونقلت الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة، بعد مرورها بوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، قبل أن يتم إعلان وفاتها.

وعانت سهام جلال من انسداد في الأوعية الدموية، كشفت عنها سلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية، قبل أن تفارق الحياة، إثر مضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية.

ما انسداد الأوعية الدموية؟



هو انسداد يمنع تدفق الدم عبر مساراته في الجسم، تتكون الأوعية الدموية من الشرايين والأوردة، وعادة ما يكون الانسداد ناتجا عن جلطة دموية أو تراكم لويحات دهنية، ولكنه قد يحدث أيضا إذا كانت الشرايين أو الأوردة ضيقة، ما يصعب تدفق الدم، وهو نادر الحدوث ولكنه خطير إذا حدث، بحسب موقع medicalnewstoday

هل انسداد الأوعية الدموية هو نفسه تجلط الدم؟



انسداد الأوعية الدموية مصطلح عام يشير إلى أي نوع من أنواع الأوعية الدموية، أما التخثر أو تجلط الدم فيشير فقط إلى انسداد الأوعية الدموية الناتج عن جلطات دموية، كلتا الحالتين قد تهددان الحياة وتؤديان إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية .

ما أعراض انسداد الأوعية الدموية؟



ألم أو انزعاج في موضع الانسداد.

تورم.

تغيرات في لون بشرتك، من اللون الأحمر (احمرار الجلد) إلى بقع زرقاء بنفسجية أو بيضاء.

انسداد الأوعية الدموية حالة خطيرة تتطلب علاجا طبيا فوريا، وإذا تركت دون علاج، فقد تسبب مضاعفات تشمل ما يلي:

موت الخلايا والأنسجة (نخر الأنسجة) نتيجة نقص الأكسجين وإمدادات الدم.

تلف أو فشل الأعضاء.

نوبة قلبية.

سكتة دماغية.

ما الذي يسبب انسداد الأوعية الدموية؟



يسبب انسداد الشريان أو الوريد انسدادا وعائيا، وقد يحدث هذا نتيجة لما يلي:

جلطة دموية في شريان أو وريد.

تراكم اللويحات الدهنية في الشريان أو الوريد.

تنقل الشرايين والأوردة الدم من القلب إلى مختلف أنحاء الجسم ثم تعيده إليه، ويؤدي انسداد هذه الشرايين والأوردة إلى منع تدفق الدم والأكسجين عبر مسارات الجسم، ما يسبب أعراض هذه الحالة.

ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

السكري.

أمراض صمامات القلب.

ارتفاع مستويات الكوليسترول

التدخين.

السمنة.

علاج انسداد الأوعية الدموية



قد يشمل العلاج ما يلي:

تدليك أو تربيت الجلد لتخفيف الضغط على الأوعية الدموية.

تطبيق الحرارة على الجلد لتحسين تدفق الدم.

حقن الإنزيمات تحت الجلد لتحليل مواد الحشو ( الهيالورونيداز).

تناول الأسبرين لتخفيف الدم وتحسين تدفق الدم.

تناول المضادات الحيوية للوقاية من العدوى أو علاجها في حالة وجود خلايا وأنسجة ميتة (نخر).

إذا حدث نخر في جلدك وتمكن الطبيب من إزالة انسداد الأوعية الدموية، فقد تحتاج إلى جراحة تجميلية لإصلاح الجلد المتضرر.

إذا كنت تعاني من مرض الشريان التاجي أو تعرضت لنوبة قلبية، فقد يتم علاجك بالجراحة عن طريق رأب الأوعية الدموية، إذ يتم إدخال بالون صغير ونفخه لتوسيع الشريان المسدود، وفي كثير من الحالات، يتم وضع أنبوب شبكي معدني صغير يسمى دعامة للحفاظ على الشريان مفتوحا بعد إزالة البالون.

هل يمكن الوقاية من انسداد الأوعية الدموية؟



يمكن تقليل مخاطر انسداد الأوعية الدموية عن طريق:

ممارسة الرياضة.

فقدان الوزن الزائد أو الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة.

الامتناع عن التدخين.

