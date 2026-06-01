شهدت شوارع العاصمة الإنجليزية لندن أمس الأحد الموافق 31 مايو، احتفالات صاخبة من قبل جماهير أرسنال الإنجليزي، خلال الاحتفال مع لاعبي الفريق بحصد لقب البريميرليج.

وخرج عدد كبير من جماهير الفريق اللندني، لشوارع العاصمة للاحتفال مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، بحصد لقب البطولة العائد إلى خزائنه بعد غياب استمر لمدة أكثر من 20 عاما إذا كان أخر ألقابه في البطولة عام 2004.

هزيمة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

ولم تمنع هزيمة أرسنال أمام باريس سان جيرمان أول أمس السبت، بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا، الجماهير من الاحتفال مع لاعبيها بحصد لقب البطولة في شوارع العاصمة لندن، التي اكتست باللون الأحمر أمس.

وكان فريق أرسنال تلقى الهزيمة يوم السبت الماضي 30 مايو الجاري، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح من فريق باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

تواجد جماهيري كبير في شوارع لندن لاحتفال بفوز أرسنال بالدوري

وتحركت حافلة فريق أرسنال التي ضمت لاعبي الفريق وجهازهم الفني، من أمام ملعب الإمارات وتجولت في شوارع المدينة، وحولها عشرات الآلاف من الجماهير، التي اعتلى بعضهم أسطح المنازل لمشاهدة الاحتفال.

ولم تفتقد الاحتفالات لبعض رسائل الدعم، حيث حرصت بعض جماهير الجانرز على رفع لافتات تحمل صورة جابريل مجاليش مدافع الفريق، الذي أهدر ركلة الترجيح الأخيرة للفريق أمام باريس سان جيرمان.

اعتقال بعض مشجعي أرسنال

ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، قامت الشرطة البريطانية بإلقاء القبض على 75 شخصا من جماهير أرسنال، بسبب تسلق جدران المباني لمتابعة الاحتفالات.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الشرطة ألقت القبض على 9 أشخاص أخرين، بسبب السلوك غير المنضبط والاعتداء على أفراد الطوارئ.

