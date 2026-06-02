في واقعة تشبه سيناريوهات أفلام الجاسوسية والإثارة، تحولت قاعة امتحانات كلية الحقوق بجامعة بني سويف إلى مسرح عملية غش فاشلة لطالب حاول استخدام أحدث صيحات التكنولوجيا، قبل أن يكتشفه المراقب اليقظ.

طالب يستخدم نظارة بلوتوث للغش

البداية كانت هادئة داخل لجنة امتحانات شعبة اللغة الفرنسية، حيث يسود الصمت والتركيز، لكن نظرات قلقة وحركات غير طبيعية وصادرة "بحذر شديد" من أحد الطلاب، قطعت هذا الهدوء وأثارت شكوك المراقبين، الطالب لم يكن يلتفت يمينًا أو يسارًا كالمعتاد في حالات الغش التقليدية، بل كانت تصرفاته مع نظارته الطبية تدعو للريبة، وكأنه يضبط إشارات استقبال خفية.

تكنولوجيا "جيمس بوند" في قبضة المراقبين

ومع زيادة الشكوك، تحرك مراقبو اللجنة نحو الطالب بذكاء وهدوء، وبتفتيش أدواته وفحص نظارته الطبية التي يبدو مظهرها عاديًا، تفجرت المفاجأة؛ النظارة لم تكن لتقوية النظر، بل كانت "ترسانة تكنولوجية" مصغرة مزودة بتقنية البلوتوث اللاسلكية، ومتصلة سرًا بشخص خارج أسوار الجامعة يقوم بإملاء الإجابات مباشرة في أذن الطالب.

تحرك عاجل وقرار حاسم

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن منظومة المراقبة بالجامعة أثبتت كفاءة عالية في إحباط هذه الحيلة المبتكرة. وعلى الفور، تم التحفظ على "النظارة الذكية" وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الطالب "المخترع" إلى التحقيق العاجل أمام الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه.

الجامعة تحذر: لا تهاون مع "غش الفضاء الإلكتروني"

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن إدارة بني سويف تضع تكافؤ الفرص والنزاهة الأكاديمية فوق أي اعتبار، مشددًا على أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل المبتكرة لن يحمي مرتكبيها من العقاب، وأن قوانين الجامعة ستطبق بكل حزم لردع أي محاولة للخروج عن النص أو الإخلال بقدسية العملية الامتحانية.