بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، تلقي طلبات التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2026/2027م.

وانطلق التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستمر حتى الخميس 16 من يوليو المقبل.

خطوات التقديم

وجاءت خطوات التقديم على النحو التالي:

الدخول على الرابط التالي: هنا

إدخال البيانات الخاصة بالتلميذ.

إدخال بيانات ولي الأمر.

إدخال بيانات المعهد.

إقرار ولي الأمر بصحة البيانات المسجلة.

الضغط على زر "حفظ".

يتم الاحتفاط بصفحة التسجيل، لاستخدامها مستقبلًا في الاستعلام، والتحويل من معهد لآخر.

ضوابط التقديم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن مسؤولية صحة البيانات المسجلة إلكترونيًا تقع على عاتق ولي الأمر، مع ضرورة اختيار نوع المعهد المراد التقديم إليه (عادي – نموذجي – خاص)، وكتابة اسم الطفل باللغة العربية دون استخدام أرقام أو رموز أو حروف أجنبية، مشددًا على أهمية متابعة موقع التنسيق الإلكتروني بصفة مستمرة لمعرفة نتيجة التنسيق واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وأشار القطاع إلى أن الطفل المقيد بالمستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الدراسي المنقضي يُنقل مباشرة إلى الصف الأول الابتدائي دون الحاجة إلى تقديم إلكتروني جديد، مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا أن التقديم بالمعاهد النموذجية يبدأ من المستوى الأول لرياض الأطفال فقط، بينما يجوز التقدم مباشرة للصف الأول الابتدائي بالمعاهد العادية حال توافر أماكن شاغرة ووفق الضوابط المنظمة لذلك.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية إلى سرعة التسجيل خلال فترة التقديم المعلنة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الأزهر الشريف لتيسير إجراءات القبول والتنسيق.