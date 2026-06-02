استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الخبراء الدوليين التابعين للشركة الاستشارية العالمية Haskoning، والمكلفة بإعداد خريطة طريق الوقود البديل في مصر ضمن برنامج GREENVOYAGE 2050 التابع للمنظمة البحرية الدولية "IMO".



كان في استقبال الوفد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه عدد من القيادات بكل من ميناء الأسكندرية وقطاع النقل البحري واللوجستيات بالإضافة إلى المدير الإقليمي لمكتب المنظمة البحرية الدولية في مصر.



استخدام وقود بحري صديق للبيئة



وعقد الوفد إجتماعاً موسعًا بميناء الإسكندرية تناول الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التحول نحو استخدام أنواع الوقود البحري البديلة والصديقة للبيئة، في إطار خطة الدولة المصرية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتضمنت الزيارة استعراض الإمكانيات التشغيلية والفنية التي يتمتع بها مينائي الإسكندرية والدخيلة، والفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتداول وتموين السفن بالوقود البديل، بما يتواكب مع التوجهات الدولية المتسارعة نحو إزالة الكربون من قطاع النقل البحري.



استقبال السفن العاملة بالوقود الأخضر



وشهد اللقاء تبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وآليات إعداد خريطة طريق وطنية متكاملة تدعم جاهزية الموانئ المصرية لاستقبال السفن العاملة بالوقود الأخضر مستقبلاً، وتوفير الخدمات اللازمة لها وفقًا للمعايير والمعايير الدولية المعتمدة.



وأجرى الوفد زيارة ميدانية لمرافق تداول المواد البترولية والبتروكيماوية في مينائي الإسكندرية والدخيلة والإطلاع على الإمكانيات المتاحة لتداول وتموين الوقود وإمكانية تنفيذ منطومة متقدمة لإنتاج وتوفير الوقود منخفض الانبعاثات والصديق للبيئة.



مصر مركزًا إقيميا لإنتاج الوقود البحري الأخضر



وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الوقود البحري البديل الأخضر وتموين السفن به، بما يدعم تنافسية الموانئ المصرية ويرسخ دورها في خدمة حركة التجارة والنقل البحري المستدام، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للاستثمار في الصناعات والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.



يشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة ميدانية ينفذها المكتب الاستشاري الدولي لعدد من الموانئ المصرية، استهلها بزيارة مينائي الإسكندرية والدخيلة، بهدف الوقوف على الإمكانيات الحالية والفرص المستقبلية المتاحة؛ بما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التحول نحو النقل البحري الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.