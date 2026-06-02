مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

منتخب مصر للناشئين يحصد برونزية أمم إفريقيا بفوز ثمين على المغرب

كتب : نهي خورشيد

12:30 ص 02/06/2026

منتخب مصر للناشئين يحصد برونزية أمم إفريقيا

نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره المغربي بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

هدفي الفراعنة في المغرب

وسجل محمد السيد هدف اللقاء الوحيد لصالح المنتخب المصري في الدقيقة 34 بعدما أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى سقطت مباشرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الوقت المحتسب بدل من الضائع خطف أحمد بشير الهدف الثاني في للفراعنة، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدفين نظيفين.

وكان المنتخب المصري ودع الدور نصف النهائي عقب الخسارة أمام تنزانيا بركلات الترجيح، فيما سقط المنتخب المغربي أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي الآخر.

وبهذا الانتصار، أنهى منتخب مصر مشواره في البطولة بالتتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب

في حراسة المرمى: محمد عبيد.
في خط الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد.
في خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - أدهم حسيب.
في خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - أمير أبو العز.

منتخب مصر للناشئين برونزية أمم إفريقيا منتخب المغرب للناشئين

