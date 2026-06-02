نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره المغربي بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

هدفي الفراعنة في المغرب

وسجل محمد السيد هدف اللقاء الوحيد لصالح المنتخب المصري في الدقيقة 34 بعدما أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى سقطت مباشرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الوقت المحتسب بدل من الضائع خطف أحمد بشير الهدف الثاني في للفراعنة، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدفين نظيفين.

وكان المنتخب المصري ودع الدور نصف النهائي عقب الخسارة أمام تنزانيا بركلات الترجيح، فيما سقط المنتخب المغربي أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي الآخر.

وبهذا الانتصار، أنهى منتخب مصر مشواره في البطولة بالتتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب

في حراسة المرمى: محمد عبيد.

في خط الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد.

في خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - أدهم حسيب.

في خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - أمير أبو العز.