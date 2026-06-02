كاتس: سنهاجم الضاحية إذا استمر القصف على شمال إسرائيل

كتب : وكالات

03:09 م 02/06/2026

يسرائيل كاتس

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستتواصل في جميع الظروف، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية تدرس تنفيذ خطوات وعمليات إضافية داخل الأراضي اللبنانية.

وقال كاتس إن واشنطن وافقت على المبدأ الذي تتبناه إسرائيل والقائم على أن استمرار الهجمات على شمال إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية، مضيفاً أن هذا الموقف أُبلغ إلى الحكومة اللبنانية.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستحدد مسار التطورات الميدانية، لافتاً إلى أن توقف القصف على الشمال أو استمراره سيكون العامل الحاسم في اتخاذ قرار البدء بمهاجمة الضاحية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل نشاطه العسكري في الجنوب اللبناني، مؤكداً أن هذه العمليات لن تتوقف.

وأشار كاتس إلى أن الهدف البعيد المدى يتمثل في نزع سلاح حزب الله، بينما يتركز الهدف القريب على تفكيك السلاح في منطقة الليطاني ضمن إطار سيطرة إسرائيلية، وفق تصريحاته.

يسرائيل كاتس لبنان الجنوب اللبناني الجيش الإسرائيلي حزب الله

