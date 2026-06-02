قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى حبس الفنان أحمد عز، لعدم سداده 570 ألف جنيه متجمد أجر خادمة، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، لإعلانه بأمر الدفع.

تطورات جديدة في النزاع القضائي بين أحمد عز وزينة

وكان المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد أقام دعوى الدفع أو الحبس ضد أحمد عز، لعدم سداده متجمد نفقة أجر خادمة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد عز بشأن إلغاء أجر الخادمة المقرر لصالح طفليه التوأم من الفنانة زينة.

وكان دفاع زينة قد حصل على حكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزام أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه شهريًا أجرة خادمة، إلا أن الفنان تقدم بالتماس على الحكم، وتم رفضه.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط