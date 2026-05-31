أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد رسمياً رحيل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع النادي وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديده لتنتهي بذلك مسيرة استمرت خمسة أعوام داخل أسوار ملعب الأنفيلد.



وأكد ليفربول في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن كوناتي سيغادر الفريق مع نهاية شهر يونيو المقبل، بعد أن أمضى خمس سنوات بقميص الريدز منذ انضمامه قادماً من لايبزيج الألماني خلال صيف 2021.



أرقام كوناتي مع الريدز



وخلال فترته مع الفريق، خاض المدافع الفرنسي 183 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 7 أهداف.



وشهدت مسيرة كوناتي مع الريدز التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، إلى جانب درع الاتحاد الإنجليزي.



الراحلون عن صفوف ليفربول



ورحل عن ليفربول عقب نهاية الموسم المنقضي 2025-2026، ثلاث نجوم جاء في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح، الاسكتلندي أندي روبرتسون وأخيراً كوناتي، بالإضافة إلى المدرب الهولندي آرني سلوت.

