كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن آخر تطورات معسكر المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على الجميع قبل انطلاق منافسات المونديال، مشيراً إلى أن المدير الفني حسام حسن يحرص على منح الثقة لجميع اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للبطولة.

وأوضح أن حسام حسن لم يبد أي قلق بشأن المباريات التي خاضها المنتخب أمام إسبانيا والسعودية وروسيا، مؤكداً أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمور من منظور مصلحة المنتخب والاستفادة الفنية من كل مواجهة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة أن معسكر المنتخب يسير كما خطط له وسط حالة من الالتزام والانضباط بين اللاعبين، مشيراً إلى جاهزية محمد صلاح للمشاركة في مواجهة البرازيل المرتقبة.

سبب تأخر انضمام مرموش لمعسكر المنتخب

كما كشف الدرندلي أن عمر مرموش سيلتحق بمعسكر المنتخب يوم الأربعاء المقبل، بعد حصوله على إجازة لحضور حفل زفافه.

وفيما يتعلق بمستقبل الجهاز الفني، أكد الدرندلي أن ملف تجديد عقد حسام حسن سيتم حسمه عقب انتهاء بطولة كأس العالم، متمنياً للمنتخب تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.