دائماً ما يتكرر بين جماهير كرة القدم المصرية تساؤل واضح ومحدد، وهو لماذا لا يظهر النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول السابق، بنفس النسخة المرعبة التي اعتدنا رؤيتها في أوروبا عندما يرتدي قميص منتخب مصر؟

فبعض الجماهير قد تغفل الفوارق المتواجدة في الأرقام والأداء الجماعي بين ليفربول ومنتخب مصر، والتي يكون لها تأثير واضح على مستوى صلاح داخل الملعب.

لذلك يعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز الفوارق والأرقام الخاصة بمحمد صلاح مع منتخب مصر وليفربول

وفقاً لإحصائيات ترانسفير ماركت، خاض صلاح 113 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وسجل 65 هدفاً، ليبقى الهداف التاريخي للفراعنة وأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ المنتخب برصيد 68 هدفاً بفارق هدف وحيد عن المدرب الحالي للفراعنة حسام حسن.

وخلال مسيرته أيضاً، سجل صلاح أهدافاً حاسمة في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، وقاد المنتخب للتأهل إلى مونديال 2018 بعد غياب دام 28 عاماً، وكذلك للنسخة المقبلة 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات عن الرقم القياسي لصلاح خلال مشاركته مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية نسخة 2017 وهو مساهمته في 62% من أهداف الفراعنة محققاً أعلى نسبة مساهمة للاعب في تاريخ المسابقة الإفريقية.

الفوارق الخططية بين ليفربول ومنتخب مصر

اعتمد ليفربول على منظومة هجومية متكاملة وهو ما ظهر في الضغط العالي وسرعة التحولات، وهو ما يختلف عن نظام لعب منتخب مصر والذي يتحمل خلاله اللاعب العبء الهجومي بمفرده.

ووفقاً للأرقام، يعتبر محمد صلاح الهداف الأول واللاعب الأكثر مساهمة في أهداف الفراعنة خلال السنوات الأخيرة، لكن الفارق بين النسخة الأوروبية فقط هو المنظومة الخططية التي يلعب خلالها.

أرقام محمد صلاح الأوروبية

ويعتبر صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ، بعدما كسر العديد من الأرقام القياسية ومنها أول لاعب في تاريخ النادي يسجل أكثر من 20 هدفاً في ثمانية مواسم متتالية، بالإضافة إلى تصدره قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ النادي.

كما تشير بيانات سوفا سكور تواجده ضمن نخبة لاعبي العالم من حيث التقييمات والأرقام الهجومية خلال السنوات الأخيرة.

