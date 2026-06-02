مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

كتب : يوسف محمد

01:03 ص 02/06/2026

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين تح

تمكن منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره المغربي بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة حسين عبد اللطيف، حصد برونزية النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا للناشئين.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما المقرر إقامته بقطر، بعدما تأهل إلى نصف نهائي البطولة.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم للناشئين

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للناشئين بقطر، رفقة كل من: "اليونان، بنما وقطر".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بمواجهة اليونان، يوم 19 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية بالبطولة منتخب قطر، يوم 22 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بالبطولة بمواجهة منتخب بنما يوم 25 نوفمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

موعد بطولة كأس العالم تحت 17 عاما

وانطلق بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بقطر، يوم 19 نوفمبر المقبل 2026 حتى 19 ديسمبر من العام ذاته.

