كشفت الأجهزة الأمنية في بني سويف ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من قيام زوج نجلة شقيقتها بتقييد أبنائه والتعدي عليهم بالضرب.

القبض على أب أساء معاملة أطفاله في بني سويف

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الفشن. وبمواجهته، أقر بوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، التي تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أسرتها.

تهديد الزوجة بإيذاء الأطفال

وأضاف المتهم أنه في 29 مايو الماضي حاول أبناؤه الثلاثة، البالغون من العمر 13 و10 و8 سنوات، مغادرة المنزل للتوجه إلى والدتهم، فقام بإعادتهم وتقييدهم والتعدي عليهم بالضرب دون إحداث إصابات بهم. واعترف بأنه أرسل صور الأطفال إلى زوجته مهددًا بإلحاق الأذى بهم لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية.

تسليم الأطفال لوالدتهم

ومن جانبها، أيدت والدة الأطفال ما جاء بأقوال المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. كما جرى تسليم الأطفال لوالدتهم، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم.

