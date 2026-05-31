تحدثت العديد من التقارير صحفية عن كواليس رحيل آرني سلوت عن تدريب ليفربول، مشيرة إلى أن الخلافات داخل الفريق وتراجع النتائج كانا من أبرز أسباب نهاية مشواره مع "الريدز".

اسباب رحيل أرني سلوت

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محمد صلاح كان من أبرز المعترضين على التغييرات التي أجراها المدرب الهولندي في أسلوب لعب الفريق، حيث سبق أن انتقد فقدان ليفربول لهويته المعروفة، وهو ما حظي بتفاعل عدد من اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعانى ليفربول خلال الموسم من تراجع النتائج وتزايد حالة الاستياء داخل غرفة الملابس، خاصة بعد سلسلة من العروض غير المقنعة، رغم الصفقات القوية التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات.

كما أشارت التقارير إلى أن وفاة ديوجو جوتا تركت تأثيرًا نفسيًا كبيرًا على اللاعبين، في وقت حاول فيه سلوت إجراء تغييرات واسعة داخل الفريق، وهو ما زاد من صعوبة الأوضاع.

كما فجر أيضا فجر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، مفاجأة بشأن أسباب رحيل الهولندي أرني سلوت عن تدريب ليفربول.

وقال في مقطع فيديو عبر قناته على منصة "يوتيوب": "لا تنسوا بوست محمد صلاح قبل أسابيع، ما كتبه كان مؤثر، عن أسلوب ليفربول وهوية ليفربول كان قوي للغاية ولا تنسوا بـأن عدد ضخم من لاعبين ليفربول وضعوا لايك ونشروه واتفقوا معه".

وفي النهاية، قررت إدارة ليفربول إنهاء مشوار آرني سلوت، مع الفريق بعد موسم شهد تراجعًا في النتائج وفقدان ثقة الجماهير واللاعبين، لتنتهي تجربة المدرب الهولندي في أنفيلد بعد فترة شهدت الكثير من الجدل.