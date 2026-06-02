قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات

كتب : دينا خالد

02:24 م 02/06/2026

سعر الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ما أثير بشأن زيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لا يمثل زيادة جديدة في قيمة المصنعية نفسها، وإنما يتعلق بالتطبيق السنوي لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف ميلاد، لمصراوي، أن البروتوكول ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة، على أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على هذه الزيادة، وهو إجراء روتيني ينفذ مع بداية كل سنة مالية.

وأوضح أن التأثير الفعلي لهذه الزيادة على المشغولات الذهبية محدود، حيث يعادل نحو 14% من قيمة الزيادة السنوية المقررة على المصنعية، بما يمثل في المتوسط قرابة 3% من قيمة المصنعية نفسها.

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن الزيادة المحسوبة على المستهلك تقدر بنحو جنيه أو أكثر قليلا لكل جرام من المشغولات الذهبية، بحسب نوع القطعة وقيمة المصنعية المضافة عليها.

وأكد ميلاد أن هذا الإجراء لا يعني ارتفاعا كبيرا في أسعار المشغولات الذهبية أو زيادة مباشرة في المصنعية، وإنما هو تعديل ضريبي سنوي متفق عليه مسبقًا ويتم تطبيقه بصورة منتظمة وفقًا للبروتوكول المعمول به مع مصلحة الضرائب.

وأوضح ميلاد، أن أي زيادة في سعر المصنعية نفسها تكون قرار كل مصنع وفقا لتكلفة نفقاته وتكلفة تصنيع كل قطعة بشكل منفرد.

نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الحمير المميزة إلى 40 ألف جنيه
