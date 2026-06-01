الزمالك ينفي ما يتردد عن عقوبة تأديبية جديدة من فيفا

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره لبيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا إلى دعم المنتخب الوطني الأول خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، معتبراً ذلك واجباً وطنياً.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم



وأشاد الاتحاد بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم، مؤكداً أنه يساهم في توفير بيئة إيجابية ومحفزة تساعد على تحقيق النجاحات في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الحالية وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم، دعماً للفريق في مهمته العالمية وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.



كما توجه الاتحاد بالشكر والتقدير للجماهير المصرية على دعمها المستمر ومساندتها للمنتخب الوطني في مختلف المناسبات.

ملخص بيان المجلس الأعلى للإعلام عن الفراعنة



وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، داعياً وسائل الإعلام وصناع المحتوى إلى دعم المنتخب خلال مشواره في كأس العالم والتعامل مع مشاركته بما يتوافق مع الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة، وبما يعكس المسؤولية الوطنية.



وأشار البيان إلى أن المنتخب يخوض مهمة وطنية تتطلب دعماً إعلامياً وجماهيرياً كاملاً، مع ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة له والابتعاد عن الانحيازات أو التأثيرات التي لا تخدم المصلحة العامة، مؤكداً ثقته في وعي الإعلاميين ودورهم في دعم الفراعنة.

مجموعة مصر في المونديال

وفي سياق متصل، أوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات إيران، نيوزيلندا، بلجيكا.

