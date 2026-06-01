مباريات ودية - منتخبات

النمسا

0 0
21:45

تونس

مباريات ودية - منتخبات

المغرب -17

0 0
22:00

مصر -17

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

0 1
20:00

إنبي

رسمياً.. اتحاد الكرة يدعم بيان الأعلى للإعلام بشأن منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

09:55 م 01/06/2026 تعديل في 09:55 م
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر الأول (2)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر الأول (1)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر الأول (6)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر الأول (8)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر الأول (4)
  • عرض 18 صورة
    بعثة منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر الأول (5)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (10)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (8)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (9)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (5)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (2)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (3)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (6)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (4)
  • عرض 18 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (7)

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره لبيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا إلى دعم المنتخب الوطني الأول خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، معتبراً ذلك واجباً وطنياً.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم


وأشاد الاتحاد بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم، مؤكداً أنه يساهم في توفير بيئة إيجابية ومحفزة تساعد على تحقيق النجاحات في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا.


وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الحالية وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم، دعماً للفريق في مهمته العالمية وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.


كما توجه الاتحاد بالشكر والتقدير للجماهير المصرية على دعمها المستمر ومساندتها للمنتخب الوطني في مختلف المناسبات.

ملخص بيان المجلس الأعلى للإعلام عن الفراعنة


وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، داعياً وسائل الإعلام وصناع المحتوى إلى دعم المنتخب خلال مشواره في كأس العالم والتعامل مع مشاركته بما يتوافق مع الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة، وبما يعكس المسؤولية الوطنية.


وأشار البيان إلى أن المنتخب يخوض مهمة وطنية تتطلب دعماً إعلامياً وجماهيرياً كاملاً، مع ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة له والابتعاد عن الانحيازات أو التأثيرات التي لا تخدم المصلحة العامة، مؤكداً ثقته في وعي الإعلاميين ودورهم في دعم الفراعنة.

مجموعة مصر في المونديال

وفي سياق متصل، أوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات إيران، نيوزيلندا، بلجيكا.

منتخب مصر اتحاد الكرة المجلس الأعلي للإعلام كأس العالم

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

زووم

رياضة محلية

