كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 3 يونيو 2026 وحتى الأحد 7 يونيو 2026، مشيرةً إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء

أوضحت "الهيئة" في بيان رسمي، أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

وأضافت "الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

شبورة مائية صباحية على الطرق

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ونصحت "هيئة الأرصاد" قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة ورعدية على الصحراء الغربية

توقعت "الهيئة" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 3 يونيو على مناطق من الصحراء الغربية، ربما تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20% على بعض المناطق.

وأكدت "الأرصاد" أن هذه الأمطار ستكون محدودة التأثير ولن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية في المناطق المتأثرة.

نشاط للرياح على أغلب المحافظات

توقعت "الهيئة" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن نشاط الرياح قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق، خاصة خلال فترات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وبحسب بيان الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية درجات عظمى بين 29 و34 درجة.

أما شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى المعدلات لتصل إلى 43 درجة مئوية خلال معظم أيام الفترة المشار إليها.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات الدورية الصادرة عنها، خاصة في ظل استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على مختلف أنحاء البلاد.

