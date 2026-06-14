أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى أن معدلات الإنفاق السياحي في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 30% و40% خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تحسن جودة الحركة السياحية وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع.

وزير السياحة: رفع إنفاق السائح هدف رئيسي لاستراتيجية الوزارة

أوضح الوزير أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لا تركز فقط على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وإنما تستهدف أيضًا رفع متوسط إنفاق السائح خلال فترة إقامته، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني ويعزز من إيرادات القطاع السياحي.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، والاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع خلال الفترة الحالية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة العوائد السياحية خلال السنوات المقبلة.

شريف فتحي: المؤشرات تعكس ثقة متزايدة في المقصد السياحي المصري

أشار وزير السياحة والآثار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تنامي ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري، وقدرته على جذب شرائح جديدة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير السياحة: نمو الحركة السياحية 4% حتى مطلع يونيو

أكد الوزير أن القطاع السياحي تمكن من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة السفر في العديد من دول العالم، موضحًا أن مؤشرات الحركة السياحية حتى نهاية مايو والأسبوع الأول من يونيو سجلت نموًا يقترب من 4%.

شريف فتحي: خطط مستمرة لتنويع الأسواق وزيادة أعداد السائحين

لفت إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ برامجها الخاصة بزيادة أعداد السائحين، وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة، إلى جانب تعزيز برامج تحفيز الطيران، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الإيرادات السياحية.