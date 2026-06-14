انخفضت أسعار الدواجن، والأسمنت، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. 80 جنيها لكيلو البلطي

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الزيت والجبن وارتفاع اللحوم خلال تعاملات اليوم

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد؟