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في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

01:12 م 14/06/2026

محمد مرزبان

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كشف الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، الذي تعرض لحادث سير مروع أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بالمحافظة.

وأوضح جبريل أن الفنان نُقل إلى مستشفى أبو خليفة فور وقوع الحادث، حيث خضع لفحوصات وأشعات عاجلة كشفت عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسر في عظام الوجه وعدة كسور بالضلوع وإصابات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم.

وأكد مدير فرع الهيئة أن الحالة الصحية للفنان ما زالت حرجة وغير مستقرة، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وأشار إلى أن التقييم الدقيق للحالة لن يكون ممكنًا إلا بعد مرور 48 ساعة من وقوع الحادث، لمتابعة تطورات حالته ومدى استجابته للعلاج والرعاية الطبية.

وأضاف أن أسرة الفنان لم تتخذ حتى الآن قرارًا بنقله إلى أي مستشفى آخر، موضحًا أن الفرق الطبية بمستشفى أبو خليفة تواصل متابعة حالته على مدار الساعة وتقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة.

وبحسب المعلومات الأولية ورواية فرق الإسعاف والمرافقين، تعرض الفنان للإصابة أثناء مشاركته في “رايد موتوسيكلات”، بعدما اصطدمت دراجته بسيارة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وتتواصل الدعوات من محبي الفنان وأصدقائه بالشفاء العاجل، في انتظار تحسن حالته الصحية خلال الساعات المقبلة.

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حادث مستشفى الفنان محمد مرزبان

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