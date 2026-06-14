تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 4 أطفال بإلقاء أكياس مياه على أحد القطارات أثناء مروره من أسفل أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن ما حدث كان على سبيل اللهو دون قصد إحداث ضرر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب