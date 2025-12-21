مباريات الأمس
موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب : مصراوي

07:00 ص 21/12/2025

مان يونايتد ومانشستر سيتي

تستكمل اليوم مباريات الجولة 17 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتقام مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الساعة الساعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتي مان يونايتد في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، ويجيء مان سيتي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

